Änderung bei Liebherr in Lienz: Truhenproduktion künftig in Malaysia

Lienz – Das Liebherr-Werk in Lienz plant eine Änderung der Produktpalette: Konkret geht es um Tiefkühltruhen für private Haushalte, die hergestellt werden, seit der Konzern 1980 seinen Standort in Osttirol eröffnet hat. Die Truhenproduktion wird mit Anfang 2021 nun nach Malaysia wandern, erklären die drei Geschäftsführer Holger König, Lucas Nerud und Marcel Snelder.

Kündigungen seien damit nicht verbunden, sagt Lucas Nerud. Die mit der Verlagerung verbundene Personalreduktion wird durch eine natürlich Fluktuation abgefangen, schildern die drei Manager, so zum Beispiel dadurch, dass Stellen nach einer Pensionierung nicht nachbesetzt werden. „Das war aber immer schon so. Wir passen uns dem Auf und Ab in der Auftragslage an“, so Marcel Snelder. „Die Truhenherstellung entspricht einem Anteil von sieben bis acht Prozent der Gesamtproduktion am Standort Lienz“, sagt Lucas Nerud. Auf das Personal bezogen, betrifft das rund vier Prozent. Diese Arbeitskräfte werden dann eben für andere Aufgaben im Werk eingesetzt.