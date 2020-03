Geiselnahme in Einkaufszentrum auf den Philippinen beendet

Die Geiselnahme in einem Einkaufszentrum im Raum Manila ist laut philippinischen Medienberichten beendet. Der Geiselnehmer, ein ehemaliger Wachmann, habe sich ergeben, hieß es am Montag. Auf einem Live-Video war zu sehen, wie eine Gruppe Geiseln freikam.

Ein „verärgerter“ früherer Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes habe in der Früh das Feuer in dem Einkaufszentrum eröffnet und rund 30 Menschen in seine Gewalt gebracht, sagte der Bürgermeister der zur Hauptstadtregion Manila gehörenden Stadt San Juan, Francis Zamora. Die Geiseln wurden demnach im Verwaltungstrakt des Einkaufszentrums festgehalten, mindestens ein Mensch wurde angeschossen. Der Verletzte wurde den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht.