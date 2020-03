„Jungkuhexplosion“ in Imst: Die Schönsten im Land

In einem echten Kuhstall riecht es anders. Im Agrarzentrum West in Imst, inmitten von 275 Kühen unterschiedlichster Rassen, stiegen einem am vergangenen Sonntag nämlich auch Aromen von Thymian und Zitrone in die Nase, sodass man sich zeitweise eher im Heubad eines Wellnesshotels wähnen durfte – mit geschlossenen Augen jedenfalls.