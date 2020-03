Rum – Verunsicherung sei aufgekeimt, als sie Anfang Februar das Treiben im Haus gegenüber beobachtet habe, erzählt die Angestellte einer Firma in Rum. In dem Gebäude war ein biotechnologisches Unternehmen eingezogen, das auch zu Krebstherapien mit Viren forscht. „Aus dem Fenster habe ich in einem Raum den mit ,Biogefährdung‘ gekennzeichneten Behälter gesehen“, sagt die Frau, die anonym bleiben möchte.