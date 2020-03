EU und Briten beginnen Verhandlungen über künftige Beziehung

Die EU und Großbritannien haben die Verhandlungen über ihre künftigen Beziehungen nach dem Brexit gestartet. EU-Verhandlungsführer Michel Barnier und der britische Unterhändler David Frost kamen am Montagnachmittag in Brüssel zusammen, wie EU-Vertreter mitteilten. Bis Oktober sind insgesamt neun Verhandlungsrunden geplant.

Großbritannien war am 31. Jänner aus der EU ausgetreten. In einer Übergangsphase bis Jahresende bleibt das Land noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. In dieser Zeit soll insbesondere ein Handelsabkommen vereinbart werden.