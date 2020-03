Entlastung der Brennerachse: „Schutz der Bevölkerung steht an erster Stelle“

Bozen, Innsbruck – Das Treffen der beiden für die Mobilität verantwortlichen Landespolitiker fand in Bozen statt. „Wir waren uns einig, dass der Schutz der Bevölkerung auf der Brennerachse an erster Stelle steht. Gleichzeitig braucht es einen Dialog im europäischen Geiste, weil wir nur durch eine gemeinsame Absprache aller EU-Partner zu einer langfristigen Entlastung kommen werden“, erklärte Alfreider im Anschluss an die Gespräche. Ingrid Felipe pflichtete ihm bei: „Der Brennerkorridor ist nicht nur die zentrale Nord-Süd-Achse über die Alpen, er muss auch zur Achse der Umsetzung gemeinsamer Visionen einer europäischen Verkehrs- und Mobilitätspolitik werden. Gute und direkte Kommunikation hierfür ist der Schlüssel.“