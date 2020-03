Drei Kleinkinder starben bei Brand in der Slowakei

Drei Kleinkinder sind beim Brand eines Einfamilienhauses in der Slowakei gestorben. Sie seien ein Jahr, zwei und vier Jahre alt gewesen, sagte eine Polizeisprecherin nach Angaben der Nachrichtenagentur TASR am Montag. Alle Wiederbelebungsversuche der Rettungskräfte blieben erfolglos. Das kleine Haus in der ostslowakischen Bergstadt Dobsina (Dobschau) brannte völlig aus.