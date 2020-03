Zwei neue bestätigte Coronavirus-Fälle in Österreich

Bis Montagnachmittag ist die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen in Österreich auf 16 gestiegen. Die jüngsten beiden Fälle betreffen eine Frau in Wien, die sich an den Ärztefunkdienst gewandt hatte, sowie einen Mann in Salzburg, dessen Lebensgefährtin schon zuvor positiv getestet worden war. Mehrere Mädchen einer Wiener Volksschule befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Bisher gab es neun bestätigte Fälle in Wien, zwei in Tirol, zwei in Niederösterreich, zwei in Salzburg sowie einen in der Steiermark. Rund 350 Personen befinden sich in behördlicher Absonderung, sagte Franz Lang, stv. Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, bei einem Pressegespräch des Einsatzstabes im Innenministerium. „Das heißt nicht, dass sie erkrankt sind“, betonte Lang. Die Betroffenen sind in engerem Kontakt mit Patienten gewesen, in den allermeisten Fällen befinden sie sich in Heimquarantäne, die in auch polizeilich überwacht wird. Alle seien aber „sehr, sehr kooperativ“, sagte Lang. Auch die „Selbstversorgung“ mit Hilfe des Umfelds laufe sehr gut, es habe noch keiner behördlichen Unterstützung bedurft, wiewohl diese vorbereitet gewesen wäre.

Todesfälle gab es in Österreich im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 keine, berichtete Brigitte Zarfl vom Gesundheitsministerium. Der überwiegende Teil der Infektionen nehme einen leichten Verlauf, als schwer gelte hingegen die Erkrankung eines 72-Jährigen, der seit geraumer Zeit im Wiener Kaiser-Franz-Josef-Spital auf der Intensivstation behandelt wird. Wo sich der Anwalt angesteckt hat, war weiter unklar, er ist nicht ansprechbar.

Für die angelaufene Informationskampagne zur Aufklärung der Bevölkerung ortete Zarfl großen Zuspruch. Wer Coronavirus-Symptome aufweist oder befürchtet, erkrankt zu sein, soll sich an die Telefonnummer 1450 wenden. Dort gab es am Wochenende täglich „rund 2.000 Anrufe“. Parallel dazu gibt es die Informations-Hotline der AGES unter der Telefonnummer 0800 555 621. Auch hier gab es am Wochenende täglich rund 2.000 Anrufer. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) laboriert laut seinem Büro an einer Halsentzündung, die für Montag ursprünglich angesetzte Pressekonferenz im Gesundheitsministerium wurde daher abgesagt.

Bisher wurden 2.120 Testungen in Österreich durchgeführt. Die Labor-Kapazitäten sollen erhöht werden. Neue Tests, die in rund zwei Wochen zur Verfügung stehen könnten, sollen „innerhalb einer Stunde oder noch kürzer“ Ergebnisse liefern, sagte Zarfl.

Mehrere Mädchen einer Volksschule in Wien-Leopoldstadt befinden sich in häuslicher Quarantäne und dürfen vorerst nicht am Unterricht teilnehmen. Sie hatten Kontakt zu einem Robotik-Trainer, der sich - wie seit Sonntag feststeht - mit dem Corona-Virus infiziert hat und in der vergangenen Woche einen Workshop veranstaltet hat. Bei der gesetzten Maßnahme handle es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, hieß es seitens des Wiener Krankenanstaltenverbunds (KAV). Der Schulbetrieb bleibt bis auf Weiteres aufrecht. Die davon ausgeschlossenen Mädchen zeigen vorerst keine Symptome, die auf eine Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus hindeuten, meinte Andreas Huber, der Sprecher des medizinischen Krisenstabs der Stadt Wien.

Die Stadt Wien hat einen Pavillon des ehemaligen Geriatriezentrums „Am Wienerwald“ zur Betreuung von positiv getesteten Patienten, die nicht in häusliche Quarantäne können, etwa Touristen, in Betrieb genommen. In Salzburg wurden 18 Mitarbeiter zweier Hotels in häusliche Quarantäne geschickt. Zuvor war bekannt geworden, dass sich ein mittlerweile erkrankter Mann aus Deutschland von 26. bis 28. Februar in den beiden Häusern aufgehalten hatte. In Graz wurde die Polizeiinspektion Jakomini in der Conrad-von-Hötzendorfstraße vorübergehend teilweise gesperrt, nachdem ein Mann mit Verdacht auf Coronavirus dort vorstellig geworden war. Die Örtlichkeit wurde desinfiziert. Im Grazer Straflandesgericht soll ab Montagnachmittag bei den Eingangskontrollen Fieber gemessen werden, um zu verhindern, dass Besucher Insassen infizieren.

Weil die Nachfrage nach Italien-Flügen wegen des Coronavirus stark gesunken ist, streichen die Austrian Airlines im März und April 40 Prozent ihres Italien-Angebots. Flüge nach China werden bis 24. April 2020 ausgesetzt, der Iran wird bis zum 30. April nicht angeflogen, teilte die AUA mit. In Italien sind die Strecken von Wien nach Mailand, Venedig, Bologna, Florenz, Rom und Neapel betroffen, in China die Destinationen Peking und Shanghai. Zuletzt waren die Flüge nach Peking, Shanghai und Teheran bis zum 28. März ausgesetzt worden.