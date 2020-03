Mindestens 13 Tote bei Schiffsunglück in Brasilien

Mindestens 13 Menschen sind bei einem Schiffsunfall auf dem Rio Jari, einem Nebenfluss des Amazonas in Brasilien, ums Leben gekommen. Das bestätigte die Regierung des Bundesstaates Amapa im Norden des Landes am Montag. Die „Anna Karolinne III“, die Dutzende Passagiere an Bord hatte, war Samstagfrüh gesunken.