Mindestens 25 Tote bei Busunglück in Südafrika

Bei einem schweren Busunglück in Südafrika sind mindestens 25 Menschen getötet worden. 62 weitere seien verletzt worden, teilte das Verkehrsministerium in Johannesburg am Montag mit. Demnach verlor der Busfahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, das „in hoher Geschwindigkeit“ einen steilen Hang hinab gestürzt sei. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar.