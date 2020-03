Netanyahu erklärt sich zum Parlamentswahl-Sieger in Israel

Für eine Koalition aus Netanyahus Likud mit rechten und religiösen Parteien schien sogar eine Parlamentsmehrheit zum Greifen nahe. Alle drei Fernsehsender prognostizierten auf Basis von Nachwahlbefragungen, dass Netanyahus Likud-Block zusammen mit wahrscheinlichen Koalitionspartnern auf 60 der 120 Sitze in der Knesset kommen würde. Es fehlt also ein Sitz für die Mehrheit.

Netanyahu steht wegen einer Korruptionsanklage unter massivem juristischen Druck. In zwei Wochen wird vor einem Gericht in Jerusalem ein Strafverfahren gegen den Regierungschef wegen Betrugs, Bestechlichkeit und Untreue eröffnet. Netanyahu ist der erste amtierende Ministerpräsident in der Geschichte Israels, der unter Anklage steht.

Die Wahlergebnisse werden am Dienstag erwartet. In der Vergangenheit gab es Abweichungen von den Nachwahlbefragungen. In Umfragen vor der Wahl hatten der Likud und Gantz‘ Partei Blau und Weiß lange Zeit praktisch gleichauf gelegen. Im Endspurt des Wahlkampfs ging Likud dann leicht in Führung.