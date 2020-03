Universitäten bekommen neues Studienrecht

Die Unis sollen im Zuge einer Novelle des Universitätsgesetzes (UG) ein neues Studienrecht bekommen. Einerseits soll von den Studenten mehr Verbindlichkeit eingefordert werden, skizzierte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Montagabend erste Grundzüge. Auf der anderen Seite wolle man aber auch die Studierbarkeit der Curricula gewährleisten - etwa mit einer Art Prüfungsmonitoring.

Dabei solle etwa beobachtet werden, ob Prüfungen auch ordentlich ablaufen. „Gibt es Prüfungen, die über Gebühr negative Ergebnisse bringen? Laufen sie fair ab, gibt der Prüfende auch Feedback, was gut gelungen ist und was nicht?“, so Faßmann im Klub der Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten. Demnächst soll eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Universitätenkonferenz (uniko) sowie der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) zum Studienrecht ihre Arbeit aufnehmen. Details nannte er noch nicht - zuletzt im Gespräch waren etwa eine Reduktion der Zahl der Prüfungsantritte oder eine Beschränkung der Zahl der gleichzeitig inskribierbaren Studien.