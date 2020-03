Standort für TVB-Gebäude in Landeck sorgt weiter für Kritik

Erklärter Kritiker des Projekts ist der Landecker Hotelier Karl Graber. Er will nun eine Unterschriftenaktion starten – „weil wir der Meinung sind, dass man die vorhandenen Gebäude in der Stadt nutzen soll“. Derzeit liege das Thema bei seinem Anwalt, es werden Möglichkeiten einer Beschwerde geprüft, teilt man dort mit.

Zangerl verteidigt die Standortwahl, die seit Jahren nicht zur Diskussion steht – weder im Aufsichtsrat noch im Vorstand, wie sie betont. „Es ist nicht so, dass wir die Leerstände nicht geprüft hätten“, erklärt sie. Entweder man konnte sich nicht mit den Eigentümern einigen, oder es gab Probleme mit Parkplätzen. Die Fläche beim Reschenscheideckhaus sei auch wegen der Busanbindung, dem Radverkehr und der Lage am Beginn der Mal­serstraße perfekt. „Wir halten daran fest.“

Das Projekt dürfte nun in die Zielgerade einbiegen. Im vergangenen Sommer schickte der TVB das Projekt zurück an den Start. Mit neuen Architekten wurde es neu gestartet und inzwischen auch im Bauausschuss der Stadt Land­eck vorgestellt. Laut dessen Obmann, Vizebürgermeister Thomas Hittler, ist es „sehr gefällig“, man habe es für gut befunden. Hittler glaubt derzeit nicht, dass es Stolpersteine geben wird, „es hat gut ausgeschaut, es macht einen durchdachten Eindruck“. In die Kritik von Graber stimmt Hittler nicht ein – das sei nicht Aufgabe der Stadt, sondern die Entscheidung des Tourismusverbandes. „In solche Dinge mische ich mich nicht ein. Altbestände zu nutzen, ist immer gut“, so Hittler, sie müssen aber auch die Funktion erfüllen.