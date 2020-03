Tiroler Schwimmer erfolgreich von Berlin bis Telfs

Innsbruck – Während der Innsbrucker Schwimmer Xaver Gschwentner mit neuen Tiroler Rekorden über 100 und 200 m Delfin in Berlin dem Olympia-Limit bis auf 0,75 Sek. nahe kam, sorgten die heimischen Schwimmer am Wochenende in Telfs für Wellen. Neben der allgemeinen Klasse bei den Landesmeisterschaften (die TT berichtete) glänzte der Nachwuchs: Drei Schwimmer sicherten sich sogar alle Titel in ihren Altersklassen. Florian Korber holte zehnmal Gold, Matteo Höfer und Karl Kastner jeweils sechsmal. Lisa Ebster und Daniel Nigg sorgten über 200 m Brust für neue Landesrekorde und gewannen mit der SU citynet Hall alle Jugendstaffeln. Acht von zehn Titeln holten sich Tabea Huys (Erfolgreichste der allg. Kl.), Luca Kistl und Maria Eder. (sab)