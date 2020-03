Haiming –Seit Ende 2012 wird das Almdorf Ochsengarten in Haiming betrieben – ein Blockhüttenensemble mit drei Häusern und knapp 30 Betten, die an Urlauber vermietet werden. Die Betreiber wollen das Almdorf nun um zwei weitere Häuser für knapp 700.000 Euro auf rund 50 Betten ausbauen. Die Kundmachung der BH Imst zur heutigen Betriebsanlagen-Verhandlung wirft aus Sicht von Liste-Fritz-LA Markus Sint aber die Frage auf, ob beim Almdorf derzeit alles seine Ordnung hat. So schreibt die BH zum aktuellen Stand des seit Jahren betriebenen Almdorfs: „Für diese [...] errichteten Bauwerke liegen noch keinerlei gewerbebehördliche Bewilligungen vor.“ Aus Sicht der Gewerbebehörde stellt sich die bestehende Betriebsanlage „vollkommen anders dar, als diese ursprünglich bewilligt wurde“. Im Zuge des Ausbaus sollen nun „die bereits bestehenden Gebäude [...] nachträglich einer gewerbebehördlichen Genehmigung zugeführt werden“.