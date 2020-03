Es rumort im Tiroler Basketball: Trainerwechsel bei den Raiders

Innsbruck – Mitten im Abstiegskampf, nach dem wohl wichtigsten Sieg der Saison, hat mit so etwas keiner gerechnet: Die Swarco Raiders Basketballer und Trainer Felix Jambor gehen getrennte Wege. Eine zugleich überraschende wie merkwürdige Personalentscheidung, die offiziell aus „privaten Gründen“ erfolgt ist. Jambor selbst, der im Vorjahr als Heilsbringer geholt wurde, brachte mehr Schatten denn Licht in die Sache: „Wir haben Stillschweigen vereinbart über die Gründe der Trennung. Nach der Saison kann ich mehr erzählen.“

Dafür macht sich mit den Kufstein Towers ein anderes Tiroler Team bereit für die zweite Bundesliga. Fünf Siege in der Westliga mit einer Korbdifferenz von 246, acht Erfolge in der Tiroler Landesliga mit einem Plus von 345 Körben – macht in Summe 13 Siege aus 13 Spielen mit sage und schreibe 591 erzielten Punkten mehr als die Gegner. Bei diesen Zahlen zweifelt kaum einer daran, dass sich die Festungsstädter den Meistertitel in beiden Ligen holen werden. Und das soll erst der Anfang sein.