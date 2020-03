Vorbild für Drohnen: Sicher unterwegs wie im Heuschreckenschwarm

Die Angst vor Heuschrecken ist aktuell vor allem in Afrika groß. Seit Monaten haben die Menschen in Äthiopien, Kenia und Somalia mit der Insektenplage zu kämpfen, die Tiere fallen über Landstriche her und fressen Felder sowie Weideland kahl. Erst kürzlich warnten Experten vor einer zweiten Welle im Osten des Kontinents. Die Tierchen treten in Schwärmen mit bis zu zehn Millionen Insekten auf – zu Zusammenstößen kommt es trotz der vielen Individuen nicht. Genau diese Eigenschaft der Wanderheuschrecken machen sich Forscher von der Uni Graz gerade zunutze, um den Drohnenflug sicher zu machen.