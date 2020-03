Fehlendes Rad bei Sattelanhänger auf A1 in NÖ festgestellt

Ein fehlendes Rad auf der dritten Achse ist am Montagnachmittag auf der Westautobahn (A1) in der Nähe von Pöchlarn (Bezirk Melk) bei einem Sattelanhänger festgestellt worden. Noch an Ort und Stelle wurden nach Polizeiangaben vom Dienstag die Kennzeichen abgenommen. Dem Lenker des Lkw mit rumänischer Zulassung wurde die Weiterfahrt untersagt.