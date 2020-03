SPÖ: Rendi-Wagner will es ab Mittwoch wissen

So wie in den vergangenen Wochen könne es nicht weitergehen mit Selbstbeschädigungen, befand Rendi-Wagner. Nur im Team werde die SPÖ erfolgreich sein. Dass Parteigranden wie der Wiener Bürgermeister zuletzt deutliche Distanz zur Abstimmung und auch zu ihre selbst signalisiert hatten, ficht Rendi-Wagner nicht an. Es komme immer darauf an, mit wem man rede. Sie habe mit vielen Mitgliedern in den vergangenen Wochen persönliche Gespräche geführt und etwa am Vortag bei der Bezirkskonferenz in Wien-Simmering große Unterstützung erfahren.