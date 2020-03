Innsbruck –Die Nachricht kam überraschend. In einer kurzen Presseaussendung erklärte der Innenstadtverein vergangene Woche, seine Einkaufsnacht „Ganz Innsbruck tanzt“ nicht mehr durchzuführen. Sechs Jahre in Folge veranstalteten die Kaufleute diese jeweils im Frühjahr, in Ergänzung zu der von der Stadt Innsbruck organisierten Shoppingnight im Oktober.