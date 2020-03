Pamela Rendi-Wagner: „Ja, ich will es wissen“

Wien –Heute geht es los. Die SPÖ-Mitglieder können ihre Meinung kundtun – zu Inhaltlichem und Personellem. Drei Themen mit je mehreren Fragen sind vorgegeben: „Für mehr Fairness in der Gesellschaft“ (darunter „Weg mit der Mehrwertsteuer auf Mieten“), „Für mehr Fairness in der Arbeit“ (darunter „Recht auf 4-Tage-Woche für alle ArbeitnehmerInnen“) und „Für mehr Sicherheit“ (darunter „2500 PolizistInnen mehr auf Österreichs Straßen“). Vier Antwortmöglichkeiten gibt es – von „nicht wichtig“ bis „sehr wichtig“. Gewichtet werden solle, sagt Parteichefin Pamela Rendi-Wagner: „15 Themen sind zu viel.“ Schwerpunkte seien vonnöten, „auf drei bis vier Themen“ sei zu fokussieren.

„Ja, ich will es wissen“, sagt Rendi-Wagner. Die Abstimmung sei „eine große Chance zur Öffnung der Partei, zur Geschlossenheit in der SPÖ und für den dringend notwendigen Neuanfang, der von den Mitgliedern getragen wird“. Die 158.000 Roten sollten eingebunden werden: „Mitsprache darf kein reines Lippenbekenntnis sein.“ Und: Mit der „Selbstbeschädigung“ müsse Schluss sein. Führende Funktionäre befinden allerdings, dass Rendi-Wagner zu dieser beitrage – indem sie die „Vertrauensfrage“ stellt: „Soll Pamela Rendi-Wagner Bundesparteivorsitzende bleiben, um für diese wichtigen Themen gemeinsam mit allen in der Partei zu kämpfen?“ Damit habe sie die Personaldiskussion wiederbelebt. Der Wiener SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig hat via TT wissen lassen, dass seine Landespartei nicht für die Umfrage, die bis 2. April läuft, mobilisieren wird („Wir haben nichts damit zu tun“). Rendi-Wagner sagt dazu: „Es kommt darauf an, wen man fragt.“ Sie habe mit vielen Mitgliedern geredet, diese fänden die Befragung gut. Sorgt sie nicht, dass, wie die TT berichtet hat, Granden schon über eine Übergangsparteiführung – Landeshauptmann Peter Kaiser und die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures – debattieren? Sie habe auch mit diesen beiden gesprochen, antwortet Rendi-Wagner. „Und das habe ich nicht gehört.“