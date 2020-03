Große Gerhard-Richter-Ausstellung in New York

Erstmals seit rund 20 Jahren bekommt der in Dresden geborene Künstler Gerhard Richter (88) in den USA wieder eine große Ausstellung. Rund 100 Werke des Malers sind ab Mittwoch im Met Breuer in New York zu sehen. Die Schau „Gerhard Richter: Painting After All“ zeigt bis zum 5. Juli einige der bekanntesten Werke aus der jahrzehntelangen Arbeit des deutschen Künstlers.