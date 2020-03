Das Dekanat Hall setzt auf ein „Update mit Gott“

Hall – Neue Wege in der Jugendarbeit zu beschreiten, ist ein zentrales Ziel im Dekanat Hall. Mit einem großen Jugendgottesdienst in der Haller Stadtpfarrkirche, zelebriert von Bischof Hermann Glettler, gelang nun ein spektakulärer Auftakt – mit ungewöhnlichen Mitteln: So konnten sich die Jugendlichen bereits beim Betreten der – in wechselnden Farben ausgeleuchteten – Kirche mit folgender Frage auseinandersetzen: „Wo finde ich Gott in meinem Leben – und wo fehlt er?“ Die Antworten, die per Handy abgegeben werden konnten, wurden auf eine Leinwand projiziert.