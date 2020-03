Jugendlichen betäubt und vergewaltigt: Freispruch

Im Prozess wegen der mutmaßlichen Vergewaltigung seines Schützlings ist ein 64-jähriger Wiener im Zweifel freigesprochen worden. Ein Schuldspruch erfolgte allerdings wegen des Besitzes von Kinderpornografie. Der Mann erhielt dafür eine 15-monatige, teilbedingte Haftstrafe. Weil der unbedingte Teil von fünf Monaten bereits durch die U-Haft verbüßt ist, wurde er noch am Dienstag enthaftet.

Der Richterspruch ist nicht rechtskräftig. Während der Mann das Urteil unter Tränen annahm, gab der Staatsanwalt keine Erklärung ab. Mildernd wurde das Geständnis gewertet, erschwerend eine einschlägige Vorstrafe und die Vielzahl an Vergehen. Zudem muss der 64-Jährige eine psychotherapeutische Therapie gegen Pädophilie absolvieren.

Die beiden lernten sich vor etwa zwei Jahren kennen, als der damals 14-Jährige den Wiener auf der Straße beim Gassigehen mit seinen Hunden ansprach. Der Bursche fragte den Mann, ob er für ihn Zigaretten kaufen könnte. Beim Spazierengehen erzählte der Jugendliche von seinem bisherigen Leben. Die Eltern seien im Gefängnis, er lebe in einer betreuten Wohngemeinschaft und sei seit seinem elften Lebensjahr drogenabhängig. Ab da kümmerte sich der Wiener um den Jugendlichen und der Bursche um die Hunde des Mannes. Fürs Gassigehen bekam er Zigaretten oder fünf Euro, berichtete der Angeklagte: „Er hat sich gleich in die Hunde verliebt.“

Eines Tages bat der Bursche um Unterschlupf bei dem Wiener. „Er hat gesagt: ‚In der WG gefällt es mir nicht, kann ich zu dir‘“, sagte der 64-Jährige. Der Jugendliche dürfte sich des öfteren nicht an die Regeln der Wohngruppe gehalten haben und immer wieder tagelang nicht in die WG zurückgekehrt sein. In Absprache mit den Betreuern durfte er zu dem 64-Jährigen, musste sich aber täglich melden. Der Mann ließ den Burschen Playstation spielen, verköstigte ihn und redete auf ihn ein, von den Drogen loszukommen.