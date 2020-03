Lebenswichtig oder lebensgefährlich: Wenn Eisen wirklich schwer wiegt

Was Menschen bis zum vorherigen Jahrhundert oftmals vor dem Sterben retten konnte, kann heute tödlich enden: die Eisenspeicherkrankheit. „Ihr Problem ist, dass der Körper zu viel Eisen aufnimmt. Und weil Eisen an sich so wichtig für die vielen Stoffwechselwege, die Zellatmung und den Energiestoffwechsel und den Sauerstoffstransport ist, gibt es im Körper keinen Mechanismus, der Eisen ausscheidet“, erklärt Günter Weiss.