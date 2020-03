Neue Dreierführung bei Knappenmusik Schwaz

Schwaz –An der Spitze der Knappenmusik Schwaz hat sich mit der Jahreshauptversammlung am 27. Februar einiges geändert. Obmann Alfred Gabriel übergab seine Funktion an ein junges Dreier-Team. Eine Wende in der Geschichte des Traditionsvereins, denn nun stehen erstmals zwei Frauen und ein Mann an der Spitze des Vereins. Sabine Rainer, Irene Walser und Lukas Haidacher werden in den nächsten drei Jahren die Geschicke der Knappenmusik Schwaz leiten.