Kurz: „Angriff der Türkei auf die Europäische Union“

Wien – Grünen-Chef Werner Kogler wählt den unaufgeregten Zugang zu den unterschiedlichen Zugängen der Koalitionsparteien in der Migrationsfrage: „Ich kann meine Meinung zum Ausdruck bringen, ohne dass mir ein Zacken aus der Krone fällt, wenn es dann keinen Konsens darüber gibt. Das wird uns noch öfter passieren.“

Vor dieser Wortmeldung hatte eine Runde von Ministern getagt, um das Vorgehen nach der Zuspitzung in Syrien und an der türkisch-griechischen Grenze zu beraten. Danach versuchten Kogler, Bundeskanzler Sebastian Kurz und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP), Professionalität zu vermitteln. Ziel der gemeinsamen Kritik ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der gezielt Flüchtlinge an die türkisch-griechische Grenze gebracht habe und Europa zu erpressen versuche. Kogler: „Es handelt sich um eine bösartige Provokation des türkischen Präsidenten, der Menschen missbraucht.“ Kurz: „Es ist ein Angriff der Türkei auf die EU und auf Griechenland.“