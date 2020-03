Diebe stahlen mehr als 20 Tonnen Butter aus Lastwagen

In Russland haben Diebe mehr als 20 Tonnen Butter aus einem Lastwagen gestohlen. Die Männer bedrohten bei einer Lieferung nahe eines Supermarktes bei Moskau den Fahrer, wie das russische Innenministerium am Dienstag mitteilte. Der Butterlieferant und seine Begleiter wurden daraufhin gezwungen, sich in andere Fahrzeuge zu setzen und wurden in einem Wald ausgesetzt.