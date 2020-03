Architektinnen McNamara und Farrell erhalten Pritzker-Preis

McNamara und Farrell gründeten 1978 zusammen in Dublin Grafton Architects, ein bis heute bestehendes Büro. In 40 Jahren Tätigkeit vollendeten die Architekturkünstlerinnen ähnlich viele Projekte - vom Unicampus von Lima (Peru 2015) bis zum Bürogebäude für das Finanzministerium in Dublin (Irland 2009). Das vielleicht bekannteste Werk der beiden ist der Grafton-Bau der Universität Bocconi in Mailand. 2018 kuratierte das Duo die Architektur-Biennale in Venedig.