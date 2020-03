Ärzte informieren: Manche Medikamente verwirren

Innsbruck – Es gibt eine Checkliste der Tirol Kliniken, die Patienten daran erinnert, was sie für einen stationären Aufenthalt einpacken sollten. Der erste Punkt lautet: „Medikationsplan oder Medikamente, die Sie derzeit einnehmen“. Außerdem sind Hörgerät, Brille, Orientierungshilfen, usw. aufgelistet. Patienten sollten nichts Neues kaufen, sondern nur vertraute Sachen mitbringen.

Am 11. März ist World Delirium Awareness Day. An diesem Tag wird weltweit auf die Gefahr von organisch bedingten Delir-Zuständen aufmerksam gemacht. Alle genannten Punkte zielen darauf ab, einer akuten Verwirrtheit vorzubeugen. Denn: „Je älter und je schwerer krank ein Patient ist, desto höher ist das Risiko, dass er in einen Verwirrtheitszustand kommt“, sagt Renate Groß, Psychiaterin vom Konsildienst der Uniklinik für Psychiatrie 2. Studien hätten ergeben, dass zehn bis 24 Prozent der Patienten über 70 Jahren bereits bei der Aufnahme ins Spital verwirrt sind.