Menschenschmuggel nach Großbritannien aufgedeckt

Belgische Ermittler haben eine Bande von Menschenschmugglern ausgehoben, die Albaner in Lastzügen versteckt nach Großbritannien gebracht haben sollen. Wie die Staatsanwaltschaft in Brüssel am Dienstag mitteilte, wurden in Belgien schon vor Weihnachten sieben Verdächtige festgenommen. Die Schmuggler brachten ihre Opfer von Albanien nach Belgien, wo sie in Hotels auf ihre Überfahrt warteten.