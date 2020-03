Slowenischer Oppositionsführer Jansa neuer Regierungschef

Der konservative slowenische Oppositionsführer Janez Jansa ist am Dienstag zum neuen slowenischen Ministerpräsident gewählt worden. Bei einer geheimen Abstimmung im Parlament stimmten 52 der 90 Abgeordneten für Jansa, womit der 61-jährige Politiker zum dritten Mal an der Spitze einer slowenischen Mitte-Rechts-Regierung stehen wird.

Vor der Abstimmung fand im Parlament eine siebeneinhalbstündige Diskussion statt, bei der Jansa das Regierungsprogramm vorgestellt hat. Er kündigte an, dass die Koalitionsparten jene Themen in den Mittelpunkt stellen werden, die sie vereinen. Über die wichtigsten Projekte werde die Koalition mit Konsens entschieden, sagte er und betonte, dass auch die Opposition zur Kooperation einladen sei.

Der künftige Premier kündigte unter anderem eine Dezentralisierung Sloweniens an. In Bezug auf Gesundheits- und Schulwesen sprach er über die Notwendigkeit der Konkurrenz, was als Privatisierungsabsichten in diesen Bereichen gedeutet wird. Mit Blick auf die Sicherheit betonte er, dass die derzeitige Struktur des Verteidigungssystems nicht einmal ausreiche, um die Grundfunktion, die Landesverteidigung zu gewährleisten. Deshalb sei die beabsichtige schrittweise Wiedereinführung der Wehrpflicht wenigstens vorübergehend notwendig.