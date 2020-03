Ibiza-U-Ausschuss kommt laut VfGH nun doch im vollen Umfang

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat den Regierungsfraktionen ÖVP und Grüne bei der Einschränkung des Ibizia-U-Ausschusses einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nicht nur die Causa Casinos, sondern auch weitere Themen „betreffend mutmaßliche Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung“ dürfen so wie von SPÖ und NEOS verlangt untersucht werden, urteilte das Höchstgericht am Dienstag.

Der Beschluss des Geschäftsordnungsausschusses (GO) des Nationalrats, in dem Teile des Verlangens mit Koalitionsmehrheit für unzulässig erklärt worden waren, sei rechtswidrig, so der VfGH. Gemäß Verfassungsgerichtshofgesetz habe diese Erkenntnis zur Folge, dass der U-Ausschuss im Umfang des ursprünglichen Verlangens von SPÖ und NEOS als eingesetzt gelte.