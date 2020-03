Kein Plan B und keine Deadline beim IOC für Spiele 2020

Das Internationale Olympische Komitee zieht weder eine Verlegung noch eine Absage der Sommerspiele wegen der Ausbreitung des Coronavirus in Tokio derzeit in Betracht. „Wir gehen davon aus, dass die Spiele am 24. Juli beginnen. Alle Ratschläge der Weltgesundheitsorganisation sind, dass die Spiele stattfinden können“, sagte IOC-Sprecher Mark Adams auf einer Pressekonferenz in Lausanne.