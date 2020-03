Wieder positive AMS-Bilanz im Bezirk Landeck

Auf dem Lehrstellenmarkt im Bezirk gab es 83 Stellen, zehn mehr als im Vorjahr. Acht Jugendliche waren im Februar auf Lehrstellensuche vorgemerkt. In der Gruppe der unter 25-Jährigen hatten 106 Personen keinen Job, 35 weniger als voriges Jahr. Beinahe konstant geblieben ist die Arbeitslosigkeit in der Generation 50 plus: 320 Personen waren in dieser Altersgruppe auf Jobsuche vorgemerkt, vier weniger als 2019. Bei der Dauer der Arbeitslosigkeit berichtet das AMS ebenfalls von positiven Trends. (hwe)