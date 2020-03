Sicherheit an der Kletterwand: Experten geben in Wörgl Tipps

Am 8. März sind die Sportklettertrainer und Bergführer in der Kletterhalle in Wörgl. Auch „Sturzi“, ein 60 Kilogramm schwerer Sturzdummy, ist dabei bereit für seinen Einsatz: „Beim Sturztraining fällt unser Dummy aus etwa zwölf Metern ins Seil. Sein Kletterpartner am Boden muss den Sturz möglichst gut und sicher abfangen“, erklärt Markus Schwaiger, Sport­kletterexperte im Alpenverein. „Auch unter fortgeschrittenen Kletterern hat nicht jeder ein Sturztraining absolviert. Viele Seilschaften versuchen, Stürze generell zu vermeiden, und haben kaum Übung im Halten eines unerwarteten Sturzes.“