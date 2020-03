Tiroler Psychologin Robin Menges: „Kinder lehren Eltern viel“

Robin Menges: Wir alle orientieren uns immer mehr am Äußeren. Vor allem Kinder und Jugendliche lernen, sich an Spiegelungen zu messen. Mittlerweile hat man das Gefühl, es regiert das Mott­o „Wenn ich auf Insta­gram bin, bin ich“.

Was kann man dieser Selbstbezogenheit entgegensetzen?

Menges: Es braucht die Verbundenheit mit sich selbst. Es geht um den Wert, den wir uns zumessen. Wenn wir mit Kindern reden, müssen wir sie ernst nehmen. Wir sollten fragen „Wie geht es dir damit?“ und viel zuhören. Jeder Mensch braucht das Gefühl, dass er in Ordnung ist, so wie er ist. Wir sollten nichts leisten müssen, um anerkannt zu werden. In der Menschenrechtskonvention steht: Die Würde des Menschen ist unantastbar.