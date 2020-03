Neue Show von Linder und Trenkwalder

St. Johann i. T. – Lust auf „die“ große Weltreise, von der Sie schon so lange träumen? Kein Problem – die zwei Musik-Comedians Markus Linder und Hubert Trenkwalder nehmen das Publikum mit auf ihre Welt-Tournee. Dabei musizieren sie sich rund um den Erdball, entdecken neue Instrumente, gelangen in die entlegensten Winkel unseres Planeten – und machen unterwegs Halt am Mittwoch, 1. April, um 19.30 Uhr im Kaisersaal in St. Johann in Tirol.