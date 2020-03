Misstrauensantrag wegen Kanzlei: VBM Steskal wundert Heimlichkeit

Nun steht in Reutte am Montag um 18 Uhr eine Gemeinderatssitzung mit einem einzigen Tagesordnungspunkt an: dem Misstrauensantrag gegen Vizebürgermeister Michael Steskal. Von der ÖVP eingebracht, von Grün und Rot mitunterschrieben. Dem Anwalt wird eine Art In-sich-Geschäft mit den gemeindeeigenen E-Werken vorgeworfen, in deren Räumlichkeiten er im Tauscherhaus zu besten Konditionen seine neue Kanzlei eröffnet hat.