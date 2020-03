Veranstalter verschieben wegen Corona Musikmesse Frankfurt

Die Frankfurter Messe hat wegen des Coronavirus weitere Großveranstaltungen verschoben. Die auf Veranstaltungstechnik fokussierte „Prolight + Sound“ soll nun vom 26. bis zum 29. Mai stattfinden, teilte die Messegesellschaft am Mittwoch mit. Für die eigentlich parallel geplante Musikmesse - die größte ihrer Art in Europa - in ihrer 40. Ausgabe steht ein neuer Termin noch aus.