Felbertauernstraße: Raneburg-Galerie wird früher fertig als geplant

Matrei i. O. – Noch wird auf dem Weg von Matrei bis zur Mautstation der Felber­tauernstraße gebaut. Auf etw­a 1200 Metern Seehöhe laufen seit 2017 die Arbeiten an der neuen Raneburg-­Galerie. Mehr als neun Millionen Eur­o kostet der Bau, der den stark lawinengefährdeten Abschnitt der Mautstraße sicherer machen wird. Das ist auch gut so, denn allein über den Bereich Raneburg laufen sechs Lawinenstriche. Die neue Galerie ist 638 Meter lang und das größte Einzelbauvorhaben in der 53-jährigen Geschichte der Felbertauernstraße.