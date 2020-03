Wissenschafter trafen sich zu Konferenz am Campus Technik in Lienz

Lienz – Es war die größte wissenschaftliche Tagung im Mechatronik-Bereich, die je in Lienz stattgefunden hat: die „IFToMM D-A-CH-Konferenz“ am Campus Technik Lienz. „D-A-CH“ steht für die teilnehmenden Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz. „IFToMM“ bezeichnet eine internationale Vereinigung, die sich der theoretischen und praktischen Erforschung von Mechanismen und Maschinen widmet.

Was man sich als Laie darunter vorstellen kann, beschreibt Organisator Martin Pfurner so: „Es gab 26 Vorträg­e und elf Kurzreferat­e, die von höhersemestrigen Studenten und Doktoranden gehalten wurden. Die Professoren, die dabei waren, hörten zu.“ Der wissenschaftliche Nachwuchs von verschiedenen deutschsprachigen Universitäten und Forschungseinrichtungen erläuterte zum Beispiel, wie Roboter beim Metallschweißen eingesetzt werden können oder was es mit den „Follower­n“ auf sich hat: Roboter, die einen Menschen begleiten, zum Beispiel, um etwas zu tragen.