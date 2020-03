Sillschlucht bleibt vorerst offen: Baustart verzögert sich

Wie berichtet, errichtet die BBT-Gesellschaft im Innsbrucker Naherholungsgebiet die Zulaufstrecke zum Brennerbasistunnel. Ein Großprojekt, das mehrere Teile umfasst: zwei Tunnel (durch den Bergisel und den Viller Berg), zwei Eisenbahnbrücken über die Sillschlucht und eine bis neun Meter hohe Zufahrtsrampe am Westufer der Sill. Dazu kommt, dass der Fluss um acht Meter nach Osten übersiedelt wird.

Unterm Strich ein 64-Millionen-Euro-Projekt, das Auswirkungen auf das Freizeitverhalten vieler Innsbrucker haben wird, denn der Zugang zur nördlichen Sillschlucht wird durch die Bauarbeiten versperrt sein. Und das für vier Jahre – so lange dürfte es bis zur Fertigstellung des Projektes dauern. Der südliche Abschnitt soll aber zugänglich bleiben – über einen Weg, der von der Viller Straß­e (Höhe Kraftwerk) in die Sillschlucht führen wird. Der Panoramawe­g am Bergisel ist nicht betroffen – er bleibt ohne Einschränkungen passierbar.