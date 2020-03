WSG-Tirol-Profi Clemens Walch zieht es in das Tiroler Unterhaus

Wattens – Es überraschte durchaus, dass der Tiroler-Liga-Club SPG Silz/Mötz am späten Dienstagabend einen „Transferkracher“ in den sozialen Netzwerken vermeldete: Nach Stationen in Salzburg, Stuttgart, Kaiserslautern, Dresden, Ried und bei der WSG Tirol wechselt Clemens Walch im Sommer ins Oberland, wo der ab Juli 33-Jährige gerade im nahen Inzing an einem Eigenheim baut.