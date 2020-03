Neuer Sorento auch mit Hybridantrieb

Alles andere als zurückhaltend präsentieren sich die Front und das Heck. Vorne dominiert ein breiter Kühlergrill mit eingeschlossener, auffälliger Leuchtengrafik, hinten stechen vertikal angeordnete Rückleuchten, ein Dachspoiler und Einbuchtungen in der Heckklappe ins Auge. Design-Anleihen vom größeren SUV Telluride (das in unseren Breiten nicht erhältlich ist) lassen sich nicht leugnen.

Zusätzlich zum Hybridantrieb will Kia den Sorento auch mit einem 2,2-Liter-Vierzylinder-Turbodiesel anbieten. Der Ölbrenner leistet 202 PS und entwickelt ein maximales Drehmoment von 440 Newtonmetern. Für die Kraftübertragung sorgt ein neu kreiertes Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe (8DCT). Kia wirbt damit, dass das 8DCT dank der Verwendung einer Nasskupplung so geschmeidig schaltet wie eine „konventionelle Wandlerautomatik“ und „effizienter arbeitet“ als ein DCT mit Trockenkupplung.

Mit der Produktion des neuen Sorento will Kia in diesem Jahr beginnen. Noch keinen fixen Zeitpunkt gibt es für die geplante Einführung einer dritten Motorvariante – eines Plug-in-Hybridantriebs mit einem reizvollen durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch von 1,7 Litern je 100 Kilometer (CO2-Ausstoß: 39 g/km). Zum Vergleich: Der Diesel und der normale Hybrid benötigen am Prüfstand je 5,7 l/100 km. Der CO2-Ausstoß des Benziners beträgt 130 g/km, der Diesel kommt auf 150 g/km). (hösch)