Mercedes renoviert seine E-Klasse

Salzburg, Stuttgart – Seit 2016 offeriert Mercedes die E-Klasse der aktuellen Generation, mehr als 1,2 Millionen Käufer haben sich seither für die Limousine und das T-Modell (Kombi) entschieden. Für den Sommer kündigen die Schwaben eine umfassende Modellpflege für die beiden E-Klasse-Derivate an, etwas später sollen auch Coupé und Cabriolet in den Genuss der Überarbeitung kommen.

Das Facelift bringt unter anderem ein neues Design der Frontscheinwerfer mit sich – wobei LED-Technik serienmäßig verbaut ist, adaptive Multibeam-LED-Scheinwerfer zählen zur Sonderausstattung. Weitere Änderungen betreffen Kühlergrill, Frontstoßfänger, Heckleuchten – und im Falle des Offroad-Kombis All Terrain gibt es laut Hersteller eine „optisch stärkere“ Orientierung an den Mercedes-SUV-Modellen.

Erwartungsgemäß rüstet die an Fahrerassistenzsystemen ohnehin nicht gerade arme E-Klasse in diesem Bereich noch einmal auf: Mercedes führt beispielsweise einen aktiven Stauassistenten, einen aktiven Lenkassistenten, einen aktiven Bremsassistenten (mit Abbiegefunktion), einen aktiven Totwinkelassistenten mit Ausstiegswarnung und einen aktiven Abstandsassistenten mit „streckenbasierter Geschwindigkeitsanpassung“ an.