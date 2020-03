„Frauenhäuser sind für viele Hochgefährdete der einzig sichere Ort“

Laut Gabi Plattner, Leiterin des Tiroler Frauenhauses, waren die Tiroler beim Opferschutz vorne dabei: „Zuerst wurde 1979 ein Frauenhaus in Wien eröffnet, 1981 folgten die Einrichtungen in Graz und Innsbruck.“ Hinsichtlich der heftigen Debatten rund um die drei Frauenhäuser im Land Salzburg mahnt Plattner Fairness ein. Zum Hintergrund: LR Andrea Klambauer (NEOS) will nach den Betreibern per europaweiter Ausschreibung suchen. Sie erklärt, die Frauenhäuser müssten weiterentwickelt werden. Die Opposition ortet die Zerschlagung der autonomen, unabhängigen Frauenhäuser.