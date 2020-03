Kolsasser Ortschef legt nach 28 Jahren sein Amt nieder

Kolsass – Hansjörg Gart­lacher war sichtlich überrascht. Und gerührt. Denn am vergangenen Freitag verließ er sein Bür­o, ohne wieder zurückzukehren. Der Bürgermeister von Kolsass hat sein Amt niedergelegt. Es war ein Rücktritt, der von langer Hand geplant war. Dennoch war er überrascht, als am Freitag plötzlich das halbe Dorf seinen Abschied mit ihm feierte.

„Der Vizebürgermeister hat per Postwurf alle Bürger eingeladen. Es sind so viele gekommen. Für mich ist das ein großes Dankeschön und ein Zeichen der Wertschätzung“, sagt Gartlacher im TT-Gespräch. Nach 40 Jahren im Gemeinderat, davon 28 Jahre als Bürgermeister, sei es für ihn an der Zeit, für andere Platz zu machen. „Ich habe meine Arbeit immer sehr gerne gemacht, wir hatten stets untereinander in Kolsass ein gutes Verhältnis und konnten viel bewirken. Aber es hat eben alles im Leben seine Zeit“, erklärt Gartlacher.