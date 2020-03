Jenbach – Mit (schwarzem) Humor kämpfte eine Handvoll Achenseebahn-Mitarbeiter gegen ihre ungewisse Zukunft am Unsinnigen Donnerstag: Sie baten, bestückt mit sarkastischen Flugzetteln, beim narrischen Treiben in Jenbach um Spenden für die marode Bahn. 145 Euro sollen so zusammengekommen sein.