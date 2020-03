„Alpen – Die Kunst der Panoramakarte“: Tolle Aussicht mit kleinen Tricks

Innsbruck, Absam – Hübsch anzusehen sind die groß­formatigen Panoramabilder, ohne die kaum ein touristischer Hotspot in den Alpen auskommt: Gipfel, Aufstiegshilfen, Wanderrouten und Sehenswürdigkeiten, schön bunt und einladend.

Der Bayer ist selbst Alpinist, er kennt sich aus in den Bergen. Bei den Recherchen für seinen Bildband „Alpen – Die Kunst der Panoramakarte“ (Prestel, 192 S., 41,20 Euro) stieß er dennoch auf Überraschungen. „Um das gewünschte Panorama zu erhalten, wurde mitunter auch getrickst“, berichtet Dauer.

Als Pionier dieser Form der Gebrauchskunst bezeichnet Dauer den Tiroler Heinrich C. Berann (1915–1999). In seinem Atelier in Lans entstanden Alpendarstellungen, die technisch und darstellerisch wegweisend waren und sind.